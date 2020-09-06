شكرا لقرائتكم خبر عن محمود حميدة ينعى ضحايا فيضانات وسيول السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى الفنان الكبير محمود حميدة، ضحايا الفيضانات والسيول السودانية، والتى راح ضحيتها أكثر من 100 سودانى، حيث نشر حميدة، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى، "فيس بوك"، صورا لآثار الفيضانات السودانية، وانيهار المنازل وغرق الكثير منها، وعلق عليها حميدة، "لا حول ولا قوة إلا بالله..خالص العزاء لأهل السودان فى ضحايا السيول والفيضانات".



محمود حميدة على فيس بوك

وكانت لجنة الفيضانات بوزارة الرى والموارد المائية فى السودان، وجهت تحذير للمواطنين للحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم ، بعدما سجلت محطة الخرطوم أمس السبت أعلى منسوب للنيل ، وبلغ المنسوب (17.62 متر) متجاوزا أعلى قمة مسجلة (17.26 مترا) بـ36 سم، وسوف تستقر على المناسيب العليا الحالية ،بينما سجلت محطة شندى اليوم (18.34 مترا) والتى تفوق أعلى قمة مسجلة (18.07 متر) بـ27 سم

وأكدت لجنة الفيضانات فى بيانها اليوم، أن منسوب محطة الديم انخفض 26 سم وانخفض الإيراد 80 مليون م 3 (912 إلى 832 مليون م 3)، موضحة أن إيراد النيل الأزرق خلال الأسبوع الماضى بلغ عند محطة الديم (900-950 ) مليون متر مكعب/ اليوم، بينما لم يتجاوز تصريف خزان الروصيرص 650-600 مليون متر مكعب/ اليوم، مشيرة إلى أن مساهمة الروصيرص خفضت 300 مليون م 3 يوميا، بينما يتذبذب إيراد العطبرواى خلف خزان خشم القربة من 170إلى 300 مليون م 3، وتوقعت اللجنة ان تكون المناسيب ليوم غد السبت على النحو التالى:

قطاع "الدمازين – سنار" سيشهد استقرارا.

قطاع "سنار - الخرطوم" سيشهد ارتفاعا فى حدود 2سم.

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قطاع "الخرطوم - عطبرة" سيشهد ارتفاعاً فى حدود 3سم.

قطاع "خشم القربة - عطبرة" سيشهد ارتفاعاً.

قطاع "عطبرة - سد مروى" سيشهد استقرارا.

قطاع "سد مروى -الدبة" سيشهد استقرارا.

قطاع "الدبة - دنقلا" سيشهد استقرارا.