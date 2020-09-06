شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى ميلاد رجاء الجداوى.. نبيلة عبيد وسهير البابلى ساهما في زواجها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحل ذكرى ميلاد الفنانة الكبيرة رجاء الجداوى، اليوم الموافق 6 من شهر سبتمبر، والتي اشتهرت بأنها أشيك فنانة، فكانت تتميز برقتها وشياكتها وأناقتها وهو ما كانت تظهر عليه في الكثير من المحافل الفنية والمهرجانات، فهى في الأصل عارضة أزياء ولكنه تميزت أيضا في كل الأدوار التي قدمتها سواء في السينما أو من خلال الأعمال الدرامية أو حتى المسرح، كما انها تميزت بطيبتها وحبها لكل من حولها ولم تتسبب فى خصام أي شخص منها طيلة حياتها، وكانت حريصة على إعطاء النصائح لزميلاتها داخل الوسط الفني ودفعهم الى فعل الخير دائما.

رجاء الجداوى أعطت الجميع درسا كبيرا في قصص الحب الدائمة من خلال تجربتها في الحياة الزوجية، حيث ربطتها قصة حب وزواج الراحل حسن مختار لاعب الكرة بنادى الإسماعيلى، وتعتبر هذه القصة درسا كبيرا لكل العشاق لأنها أطول حالات الزواج في الوسط الفني، كما أن الفنانة رجاء الجداوى أعطتنا درسا في الإخلاص فرغم رحيل زوجها قبلها بأربع سنوات ولكنها لم تفكر في الزواج مرة أخرى وأخذت عهدا على نفسها بأنها ستظل متزوجة منه حتى أخر لحظات حياتها لتعطينا درس في الإخلاص والوفاء للزوج الذى أصبح عملة نادرة في تلك الأيام.

بداية هذه العلاقة كانت السبب فيها النجمة الكبيرة نبيلة عبيد بعد ربنا سبحانه وتعالى، وهو ما كشفته في إحدى الندوات الفنية التي قالت خلالها، أن لولا نبيلة عبيد لأصبحت عانسا وعلى حد قولها "اقعد جنب الحيط وأدور على أى حد يتجوزنى"، لأن بسبب اعتذار نبيلة عبيد عن عرض مسرحية "روبابيكيا" والمقرر عرضها في السودان والاستعانة بى بديلا لها، لم أكن أتعرف على زوجى حسن مختار، الذى كان يتواجد أيضا من أجل الدورة الأفريقية.

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وحدث الزواج في خلال 3 أيام فقط من عودتنا إلى مصر، لتساهم أيضا الفنانة سهير البابلى في هذا الزواج، حيث كشفت الفنانة رجاء الجداوى خلال إحدى لقاءتها بأن رغم ارتداءها فساتين زفاف في عروض الأزياء، إلا أنها لم ترتدى فستان الزفاف أثناء زواجها، واستلفت من صديقتها سهير البابلى "بلوزة" برتقالى اللون، و"جيب" ارتدتهما في حفل الزفاف.

اما عن مهر الفنانة رجاء الجداوى فلم يكن مبلغا باهظا كما تطلب الفتيات، وهو ما كشفته إبنة الراحلة حيث نشرت منذ أيام قليلة بأن مهر والدتها الذى طلبته أسرتها وقت الزواج من والدها الكابتن حسن مختار والذى بلغ وقتها 25 قرشا فقط.