إيرادات السبت.. "Mulan" في المركز الثاني و"Ava" بالترتيب العاشر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تواصل عدد من الأفلام الأجنبية المنافسة على إيرادات شباك التذاكر بدور العرض المصرية، ونجح في الحصول على المركز الأول في إيرادات أمس السبت 5 سبتمبر، فيلم "Tenet" بعد تحقيقه 327 ألفًا و559 جنيهًا.

واحتل المركز الثاني فيلم "Mulan" بطولة Yifei Liu، محققًا 169 ألفًا و569 جنيهًا، وجاء في المرتبة الثالثة فيلم The Invisible Man، بطولة Elisabeth Moss، محققًا 15 ألفًا و918 جنيها، وحصل على الترتيب الرابع فيلم التحريك "100% wolf" والذي حقق 15 ألفا و310 جنيهات.

وذهب المركز الخامس لفيلم "black water abyss" بعد تحقيقه 14 ألفًا و700 جنيه، أما المركز السادس فحصل عليه فيلم "Brahms: The Boy 2" وحقق 11 ألفا و355 جنيها، وفاز بالمركز السابع فيلم "The Iron mask" وبلغ إيراداه 8 آلاف و532 جنيها.

وفي المركز الثامن جاء فيلم "Bloodshot"، بطولة Vin Diesel، بعد تحقيقه 7 آلاف و997 جنيها، واحتل المركز التاسع فيلم "Fantasy island" بعد تحقيقه 4 آلاف و151 جنيهات، وكان المركز العاشر من نصيب فيلم "Ava" محققًا 3 آلاف و783 جنيهًا.