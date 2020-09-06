- 1/2
- 2/2
محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
شارك "محمد" نجل الفنان والكوميديان الكبير الراحل فؤاد المهندس، متابعي حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، بصورة لوالده، احتفالا بذكرى يوم ميلاده، الذي يوافق 6 سبتمبر من كل عام.
وكتب محمد في تعليقه على الصور "كل سنة وانت طيب يا أعظم واحن واطيب أب في الدنيا كل سنة وأنت طيب يا أستاذ".
جدير بالذكر أن ذكرى وفاة الفنان فؤاد المهندس تأتي أيضًا بعد أيام في شهر سبتمبر. وكانت الفنانة شويكار طليقته وشريكة الكثير من نجاحاته السينمائية والمسرحية، غادرت عالمنا قبل أيام، وحرص محمد فؤاد المهندس على تشييع جنازتها، إلى جوار عدد كبير من محبيها.
كانت هذه تفاصيل خبر نجل فؤاد المهندس يحتفل بذكرى ميلاد والده لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.