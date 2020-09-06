نجل فؤاد المهندس يحتفل بذكرى ميلاد والده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

شارك "محمد" نجل الفنان والكوميديان الكبير الراحل فؤاد المهندس، متابعي حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، بصورة لوالده، احتفالا بذكرى يوم ميلاده، الذي يوافق 6 سبتمبر من كل عام.

وكتب محمد في تعليقه على الصور "كل سنة وانت طيب يا أعظم واحن واطيب أب في الدنيا كل سنة وأنت طيب يا أستاذ".

جدير بالذكر أن ذكرى وفاة الفنان فؤاد المهندس تأتي أيضًا بعد أيام في شهر سبتمبر. وكانت الفنانة شويكار طليقته وشريكة الكثير من نجاحاته السينمائية والمسرحية، غادرت عالمنا قبل أيام، وحرص محمد فؤاد المهندس على تشييع جنازتها، إلى جوار عدد كبير من محبيها.