مصطفى شوقي عن مسرحية "صباحية مباركة": حلوة جدا والضحك فيها للركب"‎

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

"حلوة جدا والضحك فيها للركب" بتلك الكلمات وصف المطرب مصطفى شوقي، مسرحية "صباحية مباركة" من بطولة علي ربيع ومصطفى خاطر، بعد حضوره عرضها مساء أمس السبت.

مصطفى شوقي عبر عن إعجابه بالمسرحية، وكتب "تشرفت أمس بحضور مسرحية صباحية مباركة بدعوة من النجم الجميل الفنان حسام داغر، جزيل الشكر لكل النجوم أبطال المسرحية على حسن الاستقبال.. المسرحية حلوة جدا والضحك فيها للركب.. اللي عايز يضحك من قلبه أنصحه بحضور هذا العرض الممتع ..شكرا جزيلا لصناع العمل.. فرحتونا".

مسرحية "صباحية مباركة" تعرض على مسرح جراند أوتيل، أيام الخميس والجمعة والسبت، بطولة علي ربيع، وأوس أوس، وسليمان عيد، وطاهر أبوليلة، وحسام داغر، وأحمد سلطان، ونيفين التوني، وملك ياسر، ونيللي محمود، ومحمد مغاوري، ومحمد منصور، وصميدة، وجابر فراج، وهاني فاروق، وضحي نصرالدين، وآلاء علي، ونيرة عارف، وعلي المصري، ومصطفى ناجي.

المسرحية من تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي، وديكور دكتور محمود سامي، وأشعار أيمن بهجت قمر، وألحان أحمد الموجي، تدريب غنائي دكتورة إيمان حسني، وإنتاج شركة وورك شوب للإنتاج الفني، وإخراج أشرف عبد الباقي.