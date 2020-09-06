صور| محمود حميدة يعلق على سيول وفيضانات السودان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
أعرب الفنان محمود حميدة عن حزنه الشديد؛ بسبب السيول والفيضان الذي ضرب دولة السودان، وأسفر عن سقوط ضحايا بين موتى ومصابين، إلى جانب تدمير عدد كبير من المنازل.
ونشر حميدة- عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"- صورًا للوضع الحالي في السودان، معلقًا: "لا حول ولا قوة إلا بالله.. خالص العزاء لأهل السودان في ضحايا السيول والفيضانات".
كان الرئيس عبدالفتاح السيسي أعلن عن تضامنه مع السودان حكومة وشعبا في أزمة السيول والفيضانات التي تجتاح السودان.
وقال السيسي، في منشور عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "خالص التضامن مع أشقائنا السودانيين حكومة وشعبا جراء السيول والفيضانات التي تجتاح السودان الشقيق، والتي أدت إلى خسائر مفجعة في الأفراد والممتلكات".
وأكد الرئيس السيسي استعداد مصر الدائم لتقديم كل سبل الدعم لأشقائنا السودانيين في هذه الفترة الدقيقة للتعامل مع آثار الفيضانات، داعيا المولى- عز وجل- بالشفاء العاجل للجرحى، وأن يلهم أسر الضحايا في السودان الشقيق الصبر والسلوان.
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