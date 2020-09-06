نقول على الدنيا السلام.. فنانون يعلقون على أزمة ابنة نهى العمروسي والـ"فيرمونت"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

لازالت أصداء قضية الـ"فيرمونت" الشهيرة قائمة حتى الآن، خاصة بعد القبض على نازلي كريم ابنة الفنانة نهى العمروسي، وبالرغم من توقف الفنانة عن كتابة تدوينات عبر حسابها بموقع "فيسبوك"، والإدلاء بتصريحات للمواقع الإخبارية كما علم "الخليج 365"، من مصادر مقربة، إلا أن العديد من الفنانين حرصوا على تقديم الدعم لها من خلال المنشورات السابقة لها.

ونستعرض في السطور التالية أبرز تعليقات الفنانين على منشورات نهى العمروسي حول الأزمة:

الفنانة رانيا يوسف، علقت على أحد منشورات نهى العمروسي، قائلة: "للأسف.. ربنا معاها وكلنا معاها وينصرها بإذن الله وإلا نقول على الدنيا السلام".

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بينما علق الفنان أمير صلاح الدين، قائلًا: "ربنا كبير هو العدل"، وتفاعلت إيمان العاصي قائلة: "خليكي قوية حبيبتي قلبي معاكي".

وطالب الكاتب الصحفي أكرم السعدني، نهى العمروسي بالكشف عن المزيد من التفاصيل حول الأمر، كما دعت الفنانة عارفة عبدالرسول لها قائلة: "ربنا يبعد عنكم كل الشرور".

وتواصل النيابة العامة، تحقيقاتها في قضية التعدي على فتاة في فندق الفيرمونت، عام 2014، وقررت حبس ثلاثة متهمين أربعة أيام احتياطيًّا، وإخلاء سبيل ثلاثة آخرين إذا ما سدد كلٌّ منهم ضمانًا ماليًّا قدره 100 ألف جنيه، وآخر بضمان محل إقامته، وذلك على ذمة التحقيق معهم في وقائع اتهموا فيها بالتحقيقات الجارية في واقعة التعدي على فتاة بفندق "فيرمونت نايل سيتي"، ومن بين الثلاثة التي أمرت النيابة العامة بحبسهم 4 أيام نازلي مصطفى كريم، ابنة الفنانة الشهيرة نهى العمروسي.