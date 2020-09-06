صور| مادلين طبر تواصل تصوير "الوجه الآخر" مع ماجد المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

تواصل الفنانة مادلين طبر تصوير دورها في مسلسل "الوجه الآخر"، في الوقت الذي بدأت فيه قناة CBC في الحادية عشرة مساء أمس السبت عرض أولى حلقات العمل الذي يتكون من 45 حلقة.

المسلسل بطولة عدد كبير من النجوم منهم، ماجد المصري، نسرين طافش وندى موسى ومادلين طبر، والعمل قصة ماجد المصري وسيناريو وحوار فداء الشندويلي، إخراج سميح النقاش، وتدور الأحداث في إطار تشويقي بوليسي مع تحولات درامية مع كل 15 حلقة.

من ناحية أخرى، تستمر مادلين طبر في تقديم برنامج اجتماعي "حلوة يا دنيا" على قناة تن.