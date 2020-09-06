حنان مطاوع تحتفل بعيد زواجها الرابع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

احتفلت الفنانة حنان مطاوع بمرور 4 أعوام، على زواجها من المخرج أمير اليماني، وذلك في أحد الأماكن العامة.

وشاركت حنان متابعيها بصور من احتفالها، بصحبة زوجها، وعلقت "من أربع سنين كان الحدث الأحلى في حياتي، وهو زواجي من حبيبي أمير، وبعدها بـ ٣ سنين ويومين الحدث الأهم ربنا رزقنا بأماليا ربنا يحفظكوا ويباركلي في عمركوا يا رب".

جدير بالذكر أن حنان يُعرض لها حاليًا حكاية "أمل حياتي" ضمن مسلسل "إلا أنا" على قناة DMC، ويشاركها البطولة الفنان بيومي فؤاد.