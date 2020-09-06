آيتن عامر تُهنئ ريهام عبدالغفور بعيد ميلادها

هنأت الفنانة آيتن عامر صديقتها الفنانة ريهام عبدالغفور بمناسبة عيد ميلادها، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشرت آيتن صورة لريهام عبر خاصية "الاستوري" و علقت عليها قائله:"عيد ميلاد سعيد يا ريهام"

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة آيتن عامر مسلسل "فرصة تانية" بالمشاركة مع مجموعة من نجوم الفن أبرزهم "ياسمين صبري، هبة مجدي، أحمد مجدي، دياب، محمود البزاوي، تأليف مصطفى جمال هشام، إخراج مرقس عادل. عامر مسلسل "فرصة تانية" بالمشاركة مع مجموعة من نجوم الفن أبرزهم "ياسمين صبري، هبة مجدي، أحمد مجدي، دياب، محمود البزاوي، تأليف مصطفى جمال هشام، إخراج مرقس عادل.

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