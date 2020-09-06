الأربعاء.. عرض "علي بابا والأربعين حرامي" على مسرح البالون

يستعد الفنان المخرج حسن الشريف، و فرقة تحت 18 للعرض المسرحي بالعرائس الماريونت "علي بابا والأربعين حرامي"، والذي من المقرر أن يقام يوم الأربعاء المُقبل الموافق 9 من سبتمبر الجاري، على خشبة مسرح قاعة صلاح جاهين بمسرح البالون .

العرض من إنتاج فرقة تحت 18 ، بقيادة الفنان

عبد المنعم محمد، ويقدمها نجوم الفرقة، وأشعار محمد الزناتي، وألحان كريم صفوت، وتوزيع موسيقي للفنان محمد رؤوف، وتصميم وتنفيذ محمد فوزي "بكار"، وديكور هند مصطفي، وإعداد الفنان عبد المنعم محمد، والإخراج للفنان حسن الشريف.

Advertisements

يأتي ذلك مع الالتزام بنسبة حضور 25 % للجمهور وفقًا للإجراءات الإحترازية وإتباع التعليمات الإرشادية التي أقرتهاوزارة الصحة، وذلك حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

يُذكر أن المخرج حسن الشريف هو نجل الفنان الراحل علي الشريف، الذي قدم العديد من الأعمال الفنية السينمائية الناجحة، وإخراج حسن الشريف العديد من الأعمال المسرحية مثل رحلة الشجعان، وفلفل حيران، الوحش الاخضر، الشاطرحسن ، شارك في التمثيل بها أيضًا .