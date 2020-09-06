بعد إصابة بسرطان البلعوم.. جمال يوسف يستقطب قلوب المصريين

جمال يوسف.. فنان لم يحظَ بشهرة كافية خلال مسرته الفنية، لكنه ظل محور اهتمام الكثيرين ممن علموا بقضية معاناته مع مرض سرطان البلعوم.

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بداية إصابته بالمرض:

قبل ثلاثة أشهر أصيب الفنان جمال يوسف بمرض سرطان البلعوم، ما جعله يمكث في المنزل لتلقي العلاج، وتفاعل العديد من الفنانين والجمهور مع الفنان جمال يوسف لمؤازرته

والدعاء له بالشفاء العاجل.

صديقة تامر حمزة يطلب من الجمهور الدعاء له

في تغريدة نشرها صديقة المخرج تامر حمزة على حسابه الشخصي "فيس بوك"، طلب فيها الدعاء له بعد معاناة جمال يوم مع المرض.

ونشر تامر حمزة صورة للفنان جمال يوسف، وعلق عليها: "اللي في الصورة دي ممثل زميل اسمه جمال يوسف، وزي

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ما انتو شايفين ضحكته جميلة وطيبة ونقية، عشرة 25 سنة ماشوفتش منه غير كل خير وطيبة".

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مشوار جمال يوسف الفني:

بدأ جمال يوسف مشواره الفني في سن صغيرة بالمشاركة في "فوازير عمو فؤاد"، ولم يحصل بعدها على فرصته كاملة في الفن، وشارك بعدد كبير من الأدوار الصغيرة في أعمال معروفة، من أشهرها: (التوأم، أم كلثوم، البحار مندي، فارس بلا جواد، الليل وآخره، عباس الأبيض، مبروك جالك قلق، حدائق الشيطان، القاصرات)، وغيرها.