شاهد.. البرومو الرسمي لحكايات بنات الجزء الخامس

طرحت قناة ON البرومو الرسمي للجزء الخامس من مسلسل "حكايات بنات"، وذلك استعدادًا لعرضه سبتمبر الجاري. ويشار إلى أن تتناول أحداث المسلسل حياة أربعة فتيات، وعلاقاتهن العاطفية، وحياتهن الخاصة وعائلتهن وأحلامهن وطموحاتهن. حياة أربعة فتيات، وعلاقاتهن العاطفية، وحياتهن الخاصة وعائلتهن وأحلامهن وطموحاتهن. Advertisements يذكر ان "حكايات بنات" الجزء الخامس بطولة ميرنا نور الدين، هاجر أحمد، أسماء جلال، هند عبد الحليم، كريم العمري، ليلى حسين، حازم إيهاب، أحمد كرارة، نبيل نور الدين، علا رامي، إخراج مصطفى أبو سيف. بطولة ميرنا نور الدين، هاجر أحمد، أسماء جلال، هند عبد الحليم، كريم العمري، ليلى حسين، حازم إيهاب، أحمد كرارة، نبيل نور الدين، علا رامي، إخراج مصطفى أبو سيف.

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