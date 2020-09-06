وزيرة الثقافة تكرم 9 ايقونات فنية فى يوم المسرح المصري

كرمت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، 9 شخصيات فنية من الأيقونات المسرحية فى الاحتفال بيوم المسرح المصري الذى اقيم بالمسرح القومي لاول مرة ضمن فعاليات مهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبي.

وهم إسم الناقد الدكتور على الراعي وتسلمه نجله احمد، إسم الكاتب الدكتور محسن مصيلحى وتسلمه ارملته، إسم مهندس الديكور الدكتور حسين العزبى وتسلمه نجله محمد، المخرج الكبير عبد الرحمن الشافعى وتسلمه عنه نجله احمد، المخرج حمدي طلبة، المخرج الكبير فهمي الخولي، إسم المخرج حسين محمود وتسلمه شقيقه، الفنانة القديرة رجاء حسين والمخرج الكبير خالد جلال.

قالت "عبد الدايم" ان فن

المسرح احد مشاعل التنوير واسلوبا فريدا لتطوير الوعي والإدراك الجمعي، وأضافت ان مسرح الدولة حقق خلال الفترة الماضية الكثير من المكاسب التى نسعى للحفاظ عليها رغم ازمة كورونا

وتابعت ان الاحتفال بيوم المسرح المصرى بدا منذ 9 اعوام وتوقف لسنوات لتستعيده اليوم وزارة الثقافة مرة اخري نظرا لاهميته فى استرداد الزخم الابداعى فى هذا المجال ، واكدت ان تكريم الرموز يعد حافزا للاجيال الجديدة لمواصلة مسيرة الريادة المصرية ، مقدمة التحية لارواح شهداء المسرح الذين

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ادوا رسالة الابداع بكل اخلاص وتفانى .

ووجه الدكتور علاء عبد العزيز رئيس الدورة 27 من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي الشكر لوزيرة الثقافة على دعمها لاعادة الاحتفال بيوم المسرح المصري الذى تم اعتماده منذ سنوات.

وقال "عبدالعزيز" ان شهداء المسرح الذين رحلوا فى مثل هذا اليوم تركوا وصية غير مكتوبة حثوا خلالها على ضرورة استمرار المسرح والحفاظ على ازدهاره، مشيرا انه مناسبة لتكريم اسماء الراحلين والاحتفاء بالرموز والرواد .

شهد الحفل نخبه من المسرحيين والفنانين والنقاد وقدمه الفنانان سهر الصايغ وسامح حسين واخرجه اسلام امام وتضمن عرضا بعنوان يوم المسرح المصري كتبه الدكتور مصطفي سليم ومن إخراج ناصر عبد المنعم والقى الضوء على تاريخ المسرح المصري ومهرجاناته المحلية المتخصصة واشهر مشاهده واهم اعماله الخالدة .