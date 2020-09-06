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تمثال مانيكن بيس
اعترافا بالدور البطولي الذي يبذله العاملون في مجال القطاع الصحي بمواجهة فيروس كورونا المستجد والمهمة المليئة بالمخاطر التي تواجههم .
كرمت بروكسل،السبت، العاملين في مجال الصحة الذين يكافحون جائحة فيروس كورونا بتزيين تمثال مانيكن بيس البرونزي الشهير ليبدو في هيئة طبيب بثوب أبيض وكمامة على وجهه.
ويجذب التمثال، وهو لطفل يتبول وفي الوقت ذاته نافورة، مئات الآلاف من السائحين كل عام.
وقال مارك جوبيل، عضو الجمعية التي تدير التمثال الذي يعود تاريخه إلى 400 عام “إنه تعبير عن الشكر الجزيل لجميع العاملين بالمستشفيات… ليس فقط الأطباء والممرضات، ولكن أيضا عمال النظافة. كل الوظائف في المستشفى”.
وأضاف لـ”رويترز” وهو يقف أمام التمثال “إنهم يخاطرون بأنفسهم جميعا… ويقومون بعمل رائع”.
وسجلت بلجيكا، حيث يوجد مقرا الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، واحدة من أعلى معدلات وفيات كورونا في العالم مقارنة بعدد السكان، إذ بلغ إجمالي عدد الوفيات فيها 9901 والإصابات 87174.
وعادة ما تكرم بروكسل الشخصيات التاريخية المشهورة ونجوم البوب والشخصيات الرياضية وتحيي التقاليد الموسمية بتزيين تمثال مانيكن بيس بملابس خاصة غالبا ما يتم الاحتفاظ بها في متحف مجاور.
كانت هذه تفاصيل خبر تكريما للجيش الأبيض..تمثال مانيكن بيس في بروكسل يتزين بكمامة وثوب طبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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