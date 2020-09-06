- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
دايسس راينس مع والدتها
تعيش شابة بريطانية تبلغ من العمر 19 حالة ، أقل ما توصف بأنها غريبة ، فبالرغم من بلوغها سن الشباب إلا أن عقلها لازال في عمر الـ10 أشهر ، فهي لازالت تستخدم الحفاظات وسكاتة الفم .
حيرت حالة نادرة لشابة بريطانية تدعى “دايسس راينس” الأطباء، حيث توقف نمو عقلها ذهنيا عند عمر 10 أشهر رغم نمو جسدها بشكل كامل ووصولها لسن الـ19 عاما.
وقالت “آني” والدة الفتاة المقيمة في مدينة “كارديف” بمقاطعة ويلز غربي بريطانيا: “أعتني بابنتي كطفلة رضيعة، أنا من يطعمها في كل الأوقات وألبسها الحفاظات وأسقيها الحليب”.
وأشارت إلى أنها لا تزال تعتمد على “سكاتة الفم” معظم الوقت وتمتلك الكثير من الدمى، موضحة أن حالة ابنتها لا تزال تثير ذهول الأطباء فشلوا حتى الآن في إيجاد تفسير لها وكأن “الزمن تجمد عندها وهي في سن 10 أشهر”، وفقا لصحيفة “ميرور البريطانية”.
وأضافت: “لا أزال أعتني بها كأنها طفلة طوال 19 سنة ولا يزال الأطباء عاجزين عن تشخيص حالتها باستثناء أنها تتعرض أحيانا لنوبات صرع”.
وأكدت أن أسرتها لا تزال تبحث عن أجوبة عن حالتها في المستشفيات البريطانية وفي الخارج، مشيرة إلى أن “حالة دايسي أعجزت جميع الأطباء الذين عاينوها وأثارت حيرتهم وذهولهم ودهشتهم”.
كانت هذه تفاصيل خبر صور لـ”حالة نادرة حيرت الأطباء”..بريطانية عمرها 19 عاما وعقلها 10 أشهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.