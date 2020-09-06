شكرا لقرائتكم خبر عن رجاء الجداوى فنانة عشقت الحياة.. رسالتها قبل الرحيل: "80 سنة 90 سنة المهم لغاية ما نموت نحب بعض" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحل اليوم الأحد 6 سبتمبر عيد ميلاد النجمة القدير رجاء الجداوى التي رحلت عن عالمنا يوم 5 يوليو الماضى بعد إصابتها بفيروس كورونا، وكانت النجمة الراحلة من محبى الاحتفال بعيد ميلادها وتجميع صديقاتها.

وعند الاحتفال بعيد ميلادها عام 2018 حرصت على توجيه رسالة حب لجميع متابعيها وجمهورها وهي حب الحياة وعدم السخرية من العمر، وقالت وقتها : "لم أجد كلمات تعبر عن شكري وامتناني وسعادتى بالكلمات الرقيقة، وعمري ما كنت أتوقع كل هذا الكم من الحب، الحقيقة ربنا كرمني بحبكم أنا سعيدة جدا بوجودكم في حياتي، متشكرة أوي، عن الكلمات الحلوة اللي أنتم أسعدتوا قلبي.

80 سنة 90 سنة مش هو ده المهم، المهم لغاية ما نموت نحب بعض، مايبقاش في قلوبنا أي مكان لأي كراهية أو ضغينة".

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الفنانة رجاء الجداوى من مواليد 6 سبتمبر 1938، بمحافظة الإسماعيلية، هى ابنة اخت الفنانة تحية كاريوكا، وتلقت تعليمها الأول فى مدارس الفرانسيسكان فى القاهرة، ثم عملت فى قسم الترجمة بإحدى الشركات الإعلانية وتم اختيارها لتكون عارضة أزياء بعد فوزها كملكة جمال القطن المصرى فى عام 1958، وفى نفس الوقت عرفت الطريق إلى الفن.

وتألقت رجاء الجداوى فى العديد ممن الأدوار السينمائية والتلفزيونية ، كما شاركت فى العديد من المسرحيات مع الزعيم عادل إمام، وكانت تحظى بشعبية وجماهيرية كبيرة.

ورحلت الفنانة الكبيرة فى 5 يوليو الماضى بعد إصابتها بفيروس كورونا وبقاءها أكثر من 40 يوما بالمستشفى.