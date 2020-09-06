حنان مطاوع تحتفل بعيد زواجها الرابع وتتلقى هدية رومانسية من زوجها.. صور

رنا صلاح الدين - احتفلت الفنانة المصرية حنان مطاوع بعيد زواجها الرابع في حفل صغير مع زوجها المخرج المسرحى أمير اليمانى.

حنان مطاوع شاركت جمهورها بمجموعة صور من الاحتفال، على حسابها الخاص على موقع "انستجرام"، والتي ظهرت فيها بلقطات رومانسية مع زوجها.

زوج الفنانة المصرية أحضر لها هدية رومانسية عبارة عن باقة ورود مميزة، بالإضافة لقالب تورتة صغير وضع بها شمعة تحمل رقم "4".

حنان علقت على الصور، بقولها: "من أربع سنين كان الحدث الأحلي في حياتي وهو زواجي من حبيبي أمير، وبعدها ب ٣ سنين ويومين الحدث الأهم ربنا رزقنا ب أماليا ربنا يحفظكوا ويباركلي في عمركوا يارب".

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وكانت الفنانة المصرية حنان مطاوع قد احتفلت بنجاح حكاية "أمل حياتي" ضمن مسلسل "إلا أنا"، مع عدد كبير من صناع العمل.

حنان نشرت مجموعة كبيرة من صور الاحتفال، على حسابها الخاص على موقع "انستجرام"، وعلقت بقولها: "أحلى اخوات و عائلة.. عائلة #امل حياتى #سينرجى #اروما #حنان مطاوع".

وحكاية "أمل حياتي" بطولة حنان مطاوع، وبيومي فؤاد، وسلوي عثمان، وحنان سليمان، ونانسي صلاح، وغيرهم، وهو من إخراج أحمد حسن، وإنتاج سينرجى وأروما.