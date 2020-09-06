صور وفيديو| SZA تطرح كليب جديد بالتعاون تي دولا ساين

رنا صلاح الدين - أطلقت النجمة العالمية SZA كليب جديدا عبر قناتها الخاصة على موقع يوتيوب مع نجم الراب العالمى تى دولا ساين، حمل اسم "Hit Different" من إخراج سولانا. وتتناول الأغنية فكرة الوقوع فى حب الشخص الخطأ، وهو ما يترتب عليه من أزمات نفسية وعاطفية لكلا الطرفين. كليب Advertisements وتم تصوير الكليب خلال الأيام الماضية، في شوارع مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا. وحصد كليب "Hit Different " نسبة مشاهدة تخطت الـ 3 مليون و700 ألف مشاهدة، علي موقع يوتيوب وذلك في اليوم الأول من إطلاقه.

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