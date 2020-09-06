بعد شفائه من كورونا.. أميتاب باتشان يعود لـ "من سيربح المليون"

رنا صلاح الدين - أعلن النجم الهندي أميتاب باتشان عودة نشاطه الفني مرة أخرى، بعد تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا، حيث سيبدأ تصوير الموسم الجديد من برنامج "من سيربح المليون".

وكان قد تعافى أميتاب باتشان من فيروس كورونا أول أغسطس الماضي بعد 22 يومًا من تأكيد إصابته بالفيروس ونقله إلى المستشفى، في 11 يوليو الماضي.

وكتب النجم البوليوودي، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أعود مرة أخرى للعمل.. سأبدأ اعتبارا من اليوم تصوير الموسم الجديد من برنامج (من سيربح المليون) بمعدل تصوير 5 ساعات يوميا مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية".

وأوضح أميتاب، قائلًا: "يبدأ روتين العمل والتحضيرات للموسم الـ12 من برنامج KPC مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية".

ونشر باتشان منذ أيام عبر حسابه على "إنستجرام" صورًا له من داخل كواليس وتحضيرات البرنامج، وهو يتخذ جميع الإجراءات الاحترازية من وقت دخوله من بوابة التعقيم وصولا إلى الاستوديو والذي يرتدي بداخله الكمامة.