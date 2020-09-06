مفاجأة.. براد بيت يطلب من أنجلينا جولي تقليد نجمي بوليود

رنا صلاح الدين - مازال الحديث مستمرا عن علاقة النجم براد بيت بزوجته السابقة أنجلينا جولي بالرغم من مرور 4 سنوات على انفصالهما.

وانفصل براد بيت عن أنجلينا جولي في نوفمبر من عام 2016، بعد خلافات جمعت بينهما لفترة ليست بالقصيرة.

وكشفت صحيفة "تايمز" البريطانية، عن مفاجأة متعلقة ببراد بيت، وحديثه مع أنجلينا جولي بشأن علاقتهما المتوترة خلال زواجهما.

Advertisements

وأوضحت الصحيفة، أن براد بيت طلب من أنجلينا جولي، اخذ المثل من الثنائي الهندي سيف علي خان وكارينا كابور.

وأشارت إلى أن براد بيت طلب من أنجلينا جولي، الاحتذاء بهذا الثنائي، خاصة أنهما من المشاهير، ويتعاملان بشكل مميز مع بعضهما.

وأكدت أن براد بيت كان يريد من أنجلينا تحسين علاقتهما بعيدا عن شهرتهما، مثل الثنائي البوليودي الرائع سيف علي خان وكارينا كابور.