أرباح خالية لفيلم "تينت" بعد أيام من عرضة في مصر والإمارات

رنا صلاح الدين - حقق فيلم Tenet إيرادات في دولة الإمارات العربية المتحدة وصلت إلي 855 ألف دولار أمريكي وذلك بعد عرضه على 240 شاشة عرض.

واستطاع فيلم Tenet أن يحقق إيرادات حول العالم خلال عرضه المحدود وصلت إلى 53 مليون دولار أمريكي.

فيلم "تينت" استقبلته دور العرض المصرية، يوم الأربعاء الماضي، لمخرجه كريستوفر نولان، وذلك بعد أشهر طويلة من التأجيلات بسبب انتشار فيروس كورونا.

فيلم Tenet من تأليف وإخراج كريستوفر نولان، ويشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم العالمين، ومن أبرزهم روبيرت باتينسون وجون ديفيد واشنطن وآرون تايلور جونسون وكليمونس بوزاى.

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وتدور أحداث الفيلم فى إطار دراما وتشويق وأكشن، حول مسلح يقاتل من أجل بقاء العالم بأكمله، يسافر بطل الرواية عبر عالم من التجسس الدولى فى مهمة ستتكشف فيها الكثير من الأسرار.

وكان فيلم Tenet قد تم تأجيل عرضه عدة مرات خلال الأشهر الماضية بسبب تفشى فيروس كورونا الذى يهدد العالم، قبل أن يتم طرحه مؤخرا في أكثر من 70 دولة حول العالم.

وحقق الفيلم إيرادات وصلت 7.1 مليون دولار، في المملكة المتحدة، ثم تم إطلاقه في 41 سوقًا دوليًا في نهاية هذا الأسبوع ، بما في ذلك فرنسا محققا 6.7 مليون دولار وفي كوريا محققا 5.1 مليون دولار وألمانيا محققا 4.2 مليون دولار.