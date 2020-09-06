جيرارد بتلر ينفصل عن حبيبته مورجان براون

رنا صلاح الدين - رصدت عدسات الكاميرات النجم البريطاني جيراد بتلر، وحيدا فى هوليود، مرتديا الكمامة للحماية من فيروس كورونا، بعد أسبوعين فقط من انفصاله عن صديقته مورجان براون.

وابتعد جيرارد بتلر عن صديقته مورجان عقب انتهاء فترة الغلق بسبب فيروس كورونا، حيث كانت ترافقه فى أغلب الأماكن التى يذهب إليها.

جيرارد بتلر

من جانب آخر، سيلعب جيرارد بتلر دور عميل سرى فى فيلم الإثارة "قندهار" وهو الفيلم الذى يكتب السيناريو الخاص به ضابط المخابرات العسكرية السابق ميتشيل لافورتون، بناءً على تجاربه فى وكالة الاستخبارات الدفاعية.

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الفيلم شارك فى سوق مهرجان كان السينمائى ويتولى إخراجه ريك رومان مخرج فيلم جيرارد الأخير Angel Has Fallen.

وشارك جيرارد فى بطولة "Angel Has Fallen" عدد من النجوم أبرزهم مورجان فريمان وبيبيه بيرابو وجادا بينكت سميث و سابير ازولاى.

الفيلم من إخراج ريك رومان والذى شارك فى التأليف جنبا إلى جنب مع روبرت مارك كامين، مات كوك، كريتون روتنبرجر، كاترين بنديكت، كريتون روتنبرجر.