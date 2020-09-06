ابنة رجاء الجداوي تنشر فيديو من آخر عيد ميلاد لوالدتها الراحلة.. شاهد

رنا صلاح الدين - نشرت أميرة مختار، ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي مقطع فيديو من آخر عيد ميلاد لوالدتها الراحلة، والذي كان يوم 6 سبتمر عام 2019.

رجاء الجداوي ظهرت في مقطع الفيديو وهي تتحدث إلى ابنتها، كما تمنت للجميع الصحة والعافية، وعلقت ابنتها على مقطع الفيديو بقولها: آ خر عيد ميلاد لمامي ٦ سبتمبر٢٠١٩".

وقد حاز المقطع على إعجاب الجمهور بشدة، ودعوا للفنانة الراحلة بالرحمة والمغفرة.

Advertisements

يذكر أن الفنانة المصرية رجاء الجداوي قد رحلت عن عالمنا في ٥ يوليو 2020 عن عمر يناهز ال ٨٥ عاما، وذلك بعد صراع مع فيروس كورونا وصل إلى ٤٣ يوما داخل مستشفى العزل بأبو خليفة بالإسماعيلية.

وكشفت ابنتها تفاصيل الأيام الأخيرة لها قبل وفاتها، حيث قالت في تصريحات لـ برنامج "لايت شو" الذي تقدمه الإعلاميتان آية غرياني وأميرة عدلي على قناة "الحياة" إن والدتها كانت راضية وشاكرة ومتقبلة الوضع في أيامها الأخيرة، مضيفة: "ربنا بيصبر وربنا بيقوي والحمد لله على كل شئ".

وأضاقت أنها كانت حريصة على نشر الجديد أول بأول على حساب والدتها الراحلة على "إنستجرام" لأن ذلك حق الجمهور ليشعر أنها لازالت وسطهم، كما أن الفنانة كانت تحرص على أن ترد على متابيعها أول بأول على الحساب ولهذا تريد أن يستمر ذلك.