في ذكرى ميلاد فؤاد المهندس.. فيديو نادر للراحل يكشف أسرارا من حياته

يحتل الفنان المصري فؤاد المهندس مقدمة الموهوبين في تاريخ الفن، فهو أشبه بنهر فني متعدد الروافد، إذ قدم أعمالا سينمائية متنوعة، ولعب على شاشة التلفزيون أدوارا متميزة، وقدم "اسكتشات" غنائية بديعة.



وعبر أثير الإذاعة قدم برنامجا اجتماعيا يحمل اسم "كلمتين وبس"، وكان بأسلوبه المتميز ينتقد أوضاعا اجتماعية شائكة، كل هذه العوامل جعلت من فؤاد المهندس فنانا استثنائيا.





وفي ذكرى ميلاده التي توافق 6 سبتمبر، نلقي الضوء على لقاء تلفزيوني نادر جمع "المهندس"، بالإعلامي الكبير مفيد فوزي عبر التلفزيون المصري.





وخلال هذا اللقاء كشف فؤاد المهندس عن المواقف التي تدفعه للبكاء قائلا: "دموعي قريبة جدا، ومن السهل أن أبكي إذا رأيت طفلا صغيرا يتألم، أو سيدة حاملا لأنني أشعر بأنها تعاني وتمر بمحنة صعبة، كما أبكي أيضا عندما أرى حيوانا يتألم".

وفيما يتعلق إحساسه بعد الانفصال عن الفنانة شويكار قال: "أعاني من اليتم العاطفي، وأتصور أن سبب الإخفاق في زواجي هو أنني أفرط في تدليل المرأة، وأعطي دائما ولا أحاول أن آخذ أي شيء"، لافتا إلى أنه عاش طوال حياته يبحث عن زوجة تفهمه وتكون مصدرا لراحته.

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وبسؤاله عن الطريقة التي يحكم من خلالها على شخصية المرأة أجاب وهو يبتسم قائلا: "أحكم على المرأة من حذائها وشرابها"، كاشفا أنه أصيب بمرض القلب بسبب حساسيته الشديدة.





يذكر أن فؤاد المهندس من مواليد 1924، في حي العباسية بالقاهرة، والتحق في بداية حياته الفنية بفرقة نجيب الريحاني، لكنه لم يساعده على الانطلاق وعندما رحل الريحاني عن الحياة، انتقل لفرقة "ساعة لقلبك" ومعها تألق وأصبح نجما لامعا.



قدم فؤاد المهندس عبر شاشة السينما 82 فيلما منها: "أرض النفاق، ومعبودة الجماهير، والبية البواب"، وله في التليفزيون 16 مسلسلا أبرزها: "سعيكم مشكور، وأزواج لكن غرباء"، كما قدم على خشبة المسرح 20 عرضا أهمها: "سيدتي الجميلة، وسك على بناتك، وهالة حبيبتي".





تزوج المهندس مرتين الأولى كانت من بنت الجيران في حي العباسية، وبسبب غيرتها الشديدة انفصل عنها وأثمر هذا الزواج عن ولدين هما: "أحمد ومحمد"، والثانية من الفنانة شويكار، وانفصل عنها بعد حب دام 20 عاما، كما طالته شائعة الزواج من الفنانة "صباح"، لكن نجله "محمد" نفى ما أثير حول هذا الأمر.





وفي 16 سبتمبر 2006، توفي صانع البهجة إثر إصابته بأزمة قلبية، بعدما شعر بالفزع بعد انهيار جزء من غرفة نومه بشكل مفاجئ.