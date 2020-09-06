أبدى عابد فهد ارائه بعدد من المواضيع الدرامية الآنية وتحديداً ما يصيب الدراما السورية، فعن شعوره بسحب البساط من تحت شركات الانتاج واماكن التصوير من سوريا الى بلدان أخرى كما حصل في “الحرملك” وغيره قال: “هناك أماكن تصوير تعرّضت للأذى في سوريا كما تأذى المنتج والممثل والمخرج السوري، لكن نتيجة الحرب تقلصت الأماكن كما دمرت وتتطلب اعادة ترميم كي تصبح صالحة للتصوير” وشدد ان مشاكل الدراما هي بالمنتج اي الجهة الانتاجية التي تصرف وتسخي على الأعمال” .
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كانت هذه تفاصيل خبر عابد فهد يؤكد أن أماكن التصوير في سورية تعرّضت للدمار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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