مدحت تيخا يكشف عن دوره في "زنزانة 7" قبل عرضه بأيام

كشف الفنان مدحت تيخا، عن دوره في فيلم «زنزانة7»، قبل عرضه بأيام بدور العرض السينمائي وذلك بمدة تقترب من أسبوعين خلال الشهر الجاري.

وقال «تيخا» إنه يقدم شخصية تدعى «فضل»، ويظهر بدور «هجام» بطريقة غير مشروعة لاختلاس وجلب المقتنيات الثمينة والرأسمالية وغيرهما ومع مرور الوقت من تنفيذ الخطط الإجرامية يقع في أيدي الشرطة ويتم القبض عليه وترحيله إلى أخطر زنزانة لمسجلين الخطر وهي «زنزانة 7».

وأضاف «تيخا» أنه تجمعه صداقة ومحبة داخل زنزانة السجن مع كل من منصور والذي يقدم هذه الشخصية الفنان نضال الشافعي، وحربي والذي يقدم هذه الشخصية الفنان أحمد زاهر، وغيرهم، لما دار بينهم عدة مواقف حاسمة تسببت في هذه المحبة.

وأشار إلى أنه مع مرور الوقت أثناء مدة السجن فكان ذهنه متعلق عند خروجه إلى نور الحياة بممارسة الخطط الإجرامية بطريقه غير معتادة وتكوين عصابة متخصصة في الإجرام دون الوقوع في الخطأ وهذا ما حدث بالفعل بتكوين عصابة مافيا تتكون بجانبه من الفنان نضال الشافعي والفنان أحمد زاهر وآخرين والتي تعمل على تنفيذ عمليات كبرى لصالح عدد من رجال الأعمال الأثرياء لتخليص معاملات رأسمالية ضخمة وغيرها من الأحداث.

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وأعرب «تيخا» عن امتنانه بأن ينال دوره استحسان الجمهور وآراء النقاد وغيرهم حين عرضه وذلك لما تحتويه شخصيته من اختلاف جديد عليه وهو تقديم الكاركتر الشعبي المنحدر في عالم السينما بالإضافة إلى تحوله من القالب الكوميدي إلى قالب الأكشن والإثارة.

تدور أحداث «زنزانة7» حول الصراعات والمشاكسات بين نجوم العمل وذلك في إطار أكشن وآثاره بحت. جدير بالذكر بأن فيلم «زنزانة 7» يتضمن كوكبة ونخبة من النجوم وهم الفنان أحمد زاهر، نضال الشافعى، مدحت تيخا، أحمد التهامي، عبير صبرى، مايا نصرى، أيهاب فهمي، منه فضالي، مصطفى هريدى، أيمن كشك وآخرين وهو من إنتاج شركة الجذور للإنتاج الفني والتوزيع للمنتج أيمن يوسف، ومنتج فني عوض ماهر، ومن سيناريو وحوار حسام موسى، وإخراج إبرام نشأت.

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