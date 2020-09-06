عمرو دياب يُحيي حفل سعودي على متن سفينة في البحر الأحمر

هدأت وتيرة انتشار فيروس كورونا في العديد من البلدان شيئًا فشيئًا ومن هنا بدأ البعض في عودة الحياة لطبيعتها مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية، ومن بين العودة للحياة الطبيعية كان البعض يأمل في عودة الحفلات الترفيهية وخاصة في المملكة العربية التي شهدت ما قبل أزمة كورونا طفرة كبرى؛ إذ قدم إليها نجوم الوطن العربي والعالم من كل مكان يحتفلون مع مواطنيها.

واختار النجم المصري عمرو دياب، أن تكون عودته للحفلات الغنائية من خلال بوابة السعودية، وهذا وفق ما أعلنته الشركة المشغلة لسفن سياحية فارهة في السعودية، أمس الجمعة، حيث أكدت أن الفنان عمرو دياب، سيحيي حفلًا فنيًا على متن رحلتها الثانية في مياه البحر الأحمر.

ويعد هذا الحفل هو أول ظهور من نوعه لنجم الغناء المصري منذ انتشار الوباء فيروس كورونا وتوقف الفعاليات الفنية الجماهيرية؛ إذ أكدت الشركة المنظمة للحفل أنه سيقام في الـ 13 من سبتمبر الجاري.

وجاء في بيان بثّته الشركة عبر حسابها في موقع "تويتر" قالت فيه إن عمرو دياب سيحيي الحفل يوم الـ 13 من سبتمبر الجاري وسط توقعات بحضور كبير.

وأوضحت شركة البحر الأحمر للسفن السياحية، في تغريدتها: "إن عمرو دياب سيقدم حفلة غنائية على متن السفينة التي ستنطلق يوم الـ 13 من سبتمبر/أيلول الجاري، وتتوقف في أكثر من محطة".

وتابعت بشأن الحضور وتكلفة تذكرة حضور الحفل قائلة: "إن الحفل ستبلغ قيمة حضوره خلال مدة الرحلة التي تستمر لأربعة أيام"، مضيفة أن حضور الحفل من ضمن تكلفة الحجز في الرحلة، والتي تبدأ من 10465 ريالا (نحو 2800 دولار) للشخص الواحد.

Advertisements

يأتي هذا الحفل بعدما كانت الشركة قد أطلقت الشهر الماضي، رحلتها السياحية الأولى من نوعها في البلاد، وعلى متنها 450 راكبًا بينهم فنانون ونجوم كرة قدم.

وقبل ساعات تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للنجم المصري وهو يغني تلك الأغنية أثناء قيامه بإحياء حفل زفاف بالساحل الشمالي، وظهرت فيه إلى جانبه دينا الشربيني وهي ترقص معه على أنغام تلك الأغنية، إلى جانب قيامها باحتضان عمرو لأكثر من مرة والتعلّق بكتفيه.

وقال عمرو دياب أثناء غنائه: "ورحمة أبويا بحبه"، وهو الأمر الذي جعل الجمهور يرى بأن دينا أصبحت من المحظوظات جدا بسبب هذا الحب الكبير الذي يعلن عنه عمرو في كل مرة.

قد يهمك أيضاً :