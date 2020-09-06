شكرا لقرائتكم خبر عن ابنة رجاء الجداوى تكشف عن آخر عيد ميلاد لوالدتها قبل الوفاة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت أميرة مختار، ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوى، عبر حساب والدتها الراحلة على إنستجرام، فيديو لآخر عيد ميلاد لها العام الماضى تزامناً مع يوم عيد ميلادها اليوم 6 سبتمبر، وظهرت بحديقة منزلها وعلقت قائلة، "آخر عيد ميلاد لمامى 6 سبتمبر2019".



رجاء الجداوي

من جانبها أحييت الإعلامية بوسي شلبى ذكرى عيد ميلاد الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، عبر حسابها بموقع "انستجرام"، قائلة، "بكره عيد ميلاد حبيبتى الغالية رجاء وحشتيني يا غاليه عيد ميلادك كنتي بتجمعينا كلنا انشاء الله بكره نجتمع في الدعاء لك #رجاء الجداوي".



بوسيى شلبي

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وكانت كشفت أسرة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي عن مهرها الذي طلبته عائلتها عند زواجها من حسن مختار حارس مرمى النادي الإسماعيلي ومنتخب مصر الأسبق، في 22 نوفمبر 1970.

ونشرت أميرة حسن مختار، على حسابها والدتها الفنانة الراحلة رجاء الجداوي عبر انستجرام، مهر والدتها وقيمة 25 قرشا، معلقة على الصورة التي نشرتها للمهر قائلة :" مهر مامي.. أحلى قصص الحب".

وفي وقت سابق، حرصت عائلة النجم الراحلة رجاء الجداوي، على إبراز مشاركتها الأخيرة في فيلم "توأم روحي"، حيث نشرت بعض الصور من ظهورها في الفيلم عبر حسابها الشخصي بموقع الصور انستجرام، اثناء حضور عائلتها لأحدي العروض الخاصة للفيلم مع طاقم العمل في الإسكندرية، وظهرت عائلة النجمة الراحلة وهي تتوسط طاقم عمل الفيلم في إحدى الحفلات الخاصة للفيلم في محافظة الإسكندرية، لتوجه الشكر لكل طاقم الفيلم وتهنئهم على نجاح الفيلم.

ورحلت الفنانة الكبيرة رجاء الجداوى، عن عالمنا في يوليو الماضي ، بعد تواجدها لمدة 43 يومًا فى العزل الصحى لمستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية عن عمر يناهز 86 عاماً، إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد، حيث أصيب بالفيروس منذ 24 مايو الماضى، وتم نقلها إلى المستشفى، ولم تتحسن حالتها منذ دخولها حتى وافتها المنية.