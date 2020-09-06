شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم ذكرى ميلاد فؤاد المهندس أستاذ الكوميديا الراقية ومكتشف النجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى مثل هذا اليوم الوافق 6 سبتمبر من عام 1924 ولد عملاق الكوميديا الفنان الكبير فؤاد المهندس، الذى اشتهر بين زملائه وتلامذته من نجوم الفن بلقب "الأستاذ"، حيث أنه علم واكتشف العديد من النجوم وساهم فى شهرتهم ومنهم الزعيم عادل إمام.

وفى تصريحات خاصة لليوم السابع، قال محمد فؤاد المهندس ابن عملاق الكوميديا إن الفنان الكبير ولد فى حى العباسية، واسمه فؤاد زكى المهندس ، وهو الابن الثالث بين أبناء العالم اللغوى وأستاذ اللغة العربية زكى المهندس، وهم صفية المهندس المذيعة الشهيرة، ودرية، ثم أصغر الأبناء سامى الذى كان شديد الشبه بشقيقه فؤاد.

تميز كل أفراد العائلة بخفة الظل وحب الكوميديا، وتزوجت الإذاعية صفية المهندس شقيقة الفنان فؤاد المهندس من الإذاعى الشهير محمد محمود شعبان الشهير ببابا شارو، كما تميز أفراد العائلة ومنهم الفنان الكبير بإتقان اللغة العربية.

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وأشار ابن فؤد المهندس إلى أن مواهب والده الفنية منذ طفولته فعشق التمثيل وشارك فى المسرح المدرسى، وكان رئيسا لفريق الأناشيد فى المرحلة الابتدائية، والتحق بكلية التجارة وعمل بفرقتها ، وعين فى مسرح الجامعة، وشارك فى فرق التمثيل بها.

قدم الفنان الكبير فؤد المهندس الذى كان معجبا بالعملاق نجيب الريحانى و عمل فى بداياته بفرقته عشرات الأعمال المسرحية التى تعتبر علامات فى تاريخ المسرح والكوميديا ومنها السكرتير الفنى ،أنا وهو وهى، سيدتى الجميلة، روحية اتخطفت، أنا فين وانتى فين، إنها حقا عائلة محترمة، سك على بناتك، هالة حبيبتى ، علشان خاطر عيونك ، وغيرها"، وكون أشهر وأنجح دويتو فنى مع حبيبة عمره وزوجته الفنانة شويكار ، كما قدم العديد من الأعمال السينمائية التى شاركته فيها شويكار وحققت نجاحات كبيرة وعشقتها كل الأجيال ومنها:" اعترافات زوج، شنبو فى المصيدة، مطاردة غرامية، أرض النفاق ، الراجل ده هيجننى،مستر إكس، فيفا زلاطة ، أخطر رجل فى العالم ، خمسة باب،خلى بالك من جيرانك، البيه البواب ، وغيرها".

و كان العملاق الراحل فؤاد المهندس أحد أيقونات الإذاعة حيث شارك فى بداياته بفرقة ساعة لقلبك، وقدم البرنامج الإذاعى الشهير كلمتين وبس لأكثر من 30 عاما، كما كان قدم أشهر المسلسلات الإذاعية التى رسخت فى أذهان الملايين من كل الأجيال ، وخاصة فى شهر رمضان و شاركته فيها شويكار وأصبحت أحد علامات الإذاعة المصرية فى رمضان.

وكان من أهم أعمال العملاق فؤاد المهندس التى ارتبط بها أجيال عديدة فوازير عمو فؤاد التى قدمها للتلفزيون على مدار أكثر من 10 سنوات خلال شهر رمضان، حتى اشتهر بلقب عمو فؤاد، وقبلها قدم المهندس أشهر وأقوى الاسكتشات المرتبطة بشهر رمضان مع الفنانة شويكار وهو أغنية "الصيام مش كدة"، والذى أصبح من أشهر الأعمال الفنية المرتبطة بشهر رمضان.