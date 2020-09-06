أيمن عزب يوضح حقيقة وفاة والده بسبب "كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نفى الفنان أيمن عزب، ما تردد بشأن أن وفاة والده، كانت بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وكتب عزب عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك": "توضيح.. أصيب أبي بكورونا من شهرين وخمسة أيام، وتم شفاؤه وقتها بعد ان تم علاجه والتأكد من ذلك" .

وتابع "ودخل المستشفى بعد ذلك مرتين بسبب أمراض أخرى.. والوفاه لم تكن بسبب كورونا.. ولو كان الأمر كذلك لذكرته".

جدير بالذكر أن أيمن عزب أعلن مساء أمس السبت وفاة والده عبر موقع "فيسبوك"، وحرص عدد كبير من أصدقائه على تقديم واجب التعازي له، ومواساته.