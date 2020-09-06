غادة رجب تحتفل بعيد ميلاد رجاء الجداوي: "كل سنة وإنتي في قلوبنا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

أحيت الفنانة غادة رجب، ذكرى ميلاد الفنانة رجاء الجداوي، الموافق 6 سبتمبر الجاري، إذ ولدت عام 1934.

ونشرت "غادة"، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، صورة تجمعها برجاء الجداوي وميرفت أمين ودلال عبدالعزيز، وعلقت: "بكرة 6 سبتمبر عيد ميلاد الغالية رجاء الجداوي، كل سنة وإنتي في قلوبنا، كل سنة وإنتي موجودة معانا بروحك وأخلاقك وطيبتك، كل سنة وانتي حبيبتنا، عيدها في الجنة إن شاء الله".

وتوفيت رجاء الجداوي، في الساعات الأولى من الأحد 5 يوليو، بعد تدهور حالتها الصحية نتيجة إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وأعلنت الخبر ابنتها أميرة مختار، التي كتبت عبر حسابها بموقع فيسبوك: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. أمي في ذمة الله".