تعرضت للخيانة و ترفض القبلات وتزوجت مرتين".. معلومات عن ريهام عبد الغفور في عيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

تحتفل اليوم الأحد، الفنانة ريهام عبد الغفور، بعيد ميلادها، إذ أنها من مواليد 6 سبتمبر عام 1978.

ونرصد لكم حكايات عن ريهام عبد الغفور في عيد ميلادها، بالتقرير التالي :

_ والدها الفنان القدير أشرف عبد الغفور.

_ تخرجت من كلية التجارة قسم لغة إنجليزية.

_ كان الجزء الثاني من مسلسل زيزينيا عام 2000 باكورة أعمالها، واشتهرت بالأدوار المركبة.

_ زوجها الحالي هو شريف الشوبكي، وأنجبا ابنهما فاروق.

_ كانت آخر أعمالها في السينما فيلم"صاحب المقام" بطولة يسرا وآسر ياسين.

_ قالت عن الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، إنها أمها الثانية، وكتبت عبر حسابها على إنستجرام، :"أرجوا الدعاء لأمي التانية وحبيبتي وأكرم وأحن وأطيب إنسانة وأم وصديقة وزميله".

_ في حوار سابق لمجلة خليجية، قالت : "نضجت فنياً عندما نضجت إنسانياً، إذ بدأت العمل الفني منذ كان عمري 18 عاماً، خبراتي كانت محدودة وتجاربي كذلك. وكانت في حاجة لتطوير كبير، وكان ذلك سبباً في اختياري أدواراً ليست على القدر الجيد، إلا أنني تعلمت مع الوقت كيفية اختيار الأدوار المناسبة، والتخلص من الخجل".

_ عن الدور الذي تتمنى أن تلعبه، فقالت في هذا الحوار :" أتمنى أن ألعب دور مدمنة، مثلما قُدم في مسلسل تحت السيطرة الذي أحبه للغاية".

_ أضافت :" لا أجيد الرقص ولا أتمكن منه أساسا.. ففي مسلسل حارة اليهود كان النقد الوحيد الموجه لدوري أنني لم أقدم الرقصات بشكل جيد".

Advertisements

_ قالت في أحد البرامج التلفزيونية، إنها ترفض القبلات في الدراما: "البوس لأ.. لأني بقرف.. ولا أقبل الأدوار التي بها قبلات لأسباب شخصية لديا" .

_ أوضحت بأحد البرامج التلفزيونية :" عندي استعداد أسامح زوجي لو خاني لو كنت جرحته أو قصرت معاه من الناحية العاطفية أو من ناحية الحب والعطاء، لكن لو دلوقتي حالًا جوزي راح لست تانية هخرب بيته لأني مش حاسة أن فيه سبب لكده".

_ قالت ببرنامج "أسرار النجوم": "لما بدأت التمثيل كان عندي طموح ومتحققش، بدأت أحس بالإحباط، وقلت مش هستسلم ولازم أعافر، وأخلق لنفسي مكانة عند الجمهور، وتمنيت إني أكون متميزة".

_ وتابعت: "دائمًا أختار أدوارا لا تشبهني، عشان أفاجئ الجمهور ومن أولى تجاربي التي فاجأت الجمهور هو مسلسل (الريان)، كنت مستمتعة بالدور، ولم أتخيل هذا النجاح، وحسيت إن الجمهور عايز مني الاختلاف، وقررت إني اختار الأدوار التي تناسبني، حتي لو هقعد في بيتي سنتين بس أقابل جمهوري بشكل مختلف".

_ قالت عن شخصية فريدة في مسلسل زي الشمس: "أنا لا أشبهها نهائيًا إلا في حبها لأولادها، وارتباطها بهم، وفريدة أجرأ مني"، موضحةً: "نفسي أجسد دور مدمنة، أنا شاهدت نماذج مختلفة كثير في عالم الإدمان، وأتمنى يجيلي فرصة مناسبة".

_ تحدثت عن أولى تجاربها التلفزيونية مسلسل "العائلة والناس"، وقالت ببرنامج "معكم منى الشاذلي": "أول مرة أصور ومكنتش فاهمة أي حاجة، وكنت بتفرج على الممثلين وهما بيمثلوا".

_أضافت: "أثناء التصوير أثرت غضب المخرج محمد فاضل، وطلب من العاملين أن يخرجوني من الموقع قائلاً: شيلوا التمثال دا من هنا"، مشيرة إلى أنها عادت إلى المنزل وندمت على العمل في التمثيل، قائلة: "جالي إحباط".

_ كشفت أسباب طلاقها مرتين، فقالت:" الخيانة هى سبب طلاقي من زوجي الأول مرتين"، مشيرة إلى إنها صدمت عندما علمت إنه يخونها لتطلب الطلاق وتترك له المنزل، ولكن أهلها أصروا على عودتها مجدداً له، نظراً لأن لديها ابن وعليه أن يعيش بينهما".

_ أوضحت، أنها عادت إلى زوجها بعد ضغط من عائلتها، ولكنها كانت تغيرت في مشاعرها تجاهه، لهذا عندما خانها للمرة الثانية لم تتأثر كثيراً وطلبت الطلاق منه بلا رجعة.

_ قالت:" تزوجت من شخص آخر قريب مني فى الشخصية والطباع والمبادئ والثقافة وكل شيء".

_ كما قالت بأحد البرامج التلفزيونية، أن نجلها الأكبر يوسف تعرض لحادث كان سيودي بحياته بعد أن اخترق زجاج منزلهم إحدى رصاصات الشباب في عدد من التظاهرات التي كانت تسير بشارعهم، وبعدها قررت أن تبتعد عن هذا المنزل لتعيش في أمان بعيداً عن التظاهرات.