هيفاء وهبي تكشف عن مجوهراتها المسروقة وتطلب مساعدة جمهورها: إذا حد شافهم يبلغني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

كشفت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، عن مجوهراتها المسروقة من خلال خاصية "القصص المصورة"، عبر حسابها بـ"إنستجرام".

ونشرت "هيفا"، صورًا لمجوهراتها والتي تضمنت حلق وخاتم وصل عددهم لـ 14 قطعة، وعلقت: "كنت فاكرة إنهم ضاعوا مني من سنة، لكن دلوقتي متأكدة إنهم مسروقين، إذا حد شاف ها الخاتم والحلق أو جرب ينباع بليز يبلغني هيدا من ضمن قطع مجوهرات تأكدت أنهم اتسرقوا مني، إذا حد اشتراه من السارق بليز يبلغني".

من ناحية أخرى، تشارك هيفاء وهبي في مسلسل "أسود فاتح" بطولة نخبة من الفنانين أبرزهم: أحمد فهمي، عمر السعيد، رانيا منصور، فراس سعيد، شريف سلامة، صبري فواز، تأليف أمين جمال، ومن إخراج كريم العدل.