تراند اليوم : رغم جمالها الخارق.. زوج الفنانة الشهيرة يمارس الجنس مع بنات الليل 

كشفت الفنانة السورية هبة نور العديد من كواليس حياتها الشخصية، خلال لقائها في برنامج “راحت علينا” الذي يقدمه الإعلامي هشام حداد، ومنها سبب طلاقها.

اعترفت هبة نور بسبب طلاقها من زوجها وهو الخيانة أكثر من مرة، قائلة: “أن زوجها كان رجلاً سورياً تزوجت به بعد قصة حب، ولكنه خانها مما أدى إلى إفساد علاقتهما”، مشيرة إلى أنها سامحت أول مرة ولكن مع تكرار الوضع انفصلت عنه.

وبدت الصدمة على وجه المذيع الإعلامي هشام حداد مستنكراً خيانتها أكثر من مرة رغم جمالها، لترد هبة نور أن أغلب الرجال يخانون زوجاتهن حتى لو جميلة لأنهم في البداية يكونوا متلهفون للزواج منها وبعد أن يضمنها في منزله تقع الخيانة قائلة: “الرجال بيموت حتى الوحدة تحبه وبس تصير معو بيأمن عليها بالبيت وبيصير بيخونها”.

وعن استعدادها للزواج مرة أخرى والإنجاب، قالت هبة نور أن خطوة الارتباط مؤجلة حالياً لديها فهي تسعى لإثبات نفسها في مجال العمل الآن، موضحة حبها الكبير لتيم ابن شقيقها الذي يظن الكثيرون من متابعيها أنه ابنها.