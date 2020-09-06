تراند اليوم : حقيقة حمل الفنانة “عليا شوكت” من “براد بيت” دون زواج 

ذكرت تقارير فنية أن صديقة النجم العالمي براد بيت، الفنانة العراقية الأصل ، الامريكية الجنسية، عليا شوكت، حامل بعد أن تم رصدها ببطن بارز.

وقالت صحيفة “Life & Style” الأميركية إن عليا شوكت ظهرت بفستان يبرز بطنها، وقد تكون حاملا بطفلها الأول من براد بيت الذي يكبرها بـ 25 عامًا، مشيرة إلى أن شوكت ذهبت للإقامة في منزله وتم رصدها عدة مرات وهي خارجة منه.

وتترقب النجمتان العالميتان أنجلينا جولي وجينيفر أنيستون، طلقيتا الفنان براد بيت، ما ستسفر عنه تطورات هذه الأنباء، في وقت لم يرد النجم أو عليا شوكت على ما ذكرته التقارير الفنية خلال الساعات القليلة الماضية، في وقت ذكر فيه موقع Gossipcop أن هذه المزاعم عارية عن الصحة، وما يجمع الثنائي مجرد صداقة.

وتزايدت هذه الشائعات بعد ظهور الثنائي في مناسبات عديدة مع بعضهما كان آخرها في مطعم وهما يتناولان العشاء، كما ظهرا أيضًا في وقت سابق خلال افتتاح مسرحية شعرية في لوس أنجلوس، وحضرا كذلك عرضا مسرحيا فرديا آخر للفنان مايك بيربيغاليا، وشوهدا كذلك في أحد المعارض الفنية.

وتم تداول صور الثنائي أيضًا، لكن مصادر مقربة من براد بيت، قالت لمجلة People الأمريكية إن العلاقة التي تجمع الفنان بعليا شوكت هي صداقة فقط، ولا تزيد على ذلك، لكن هذه التصريحات لم تمنع المتابعين من الاقتناع بأن بينهما علاقة عاطفية.

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يذكر أن عليا شوكت تبلغ من العمر 30 عامًا، وهي ممثلة أمريكية من أصول عراقية، ولدت لأب عراقي يدعى طوني شوكت، ترعرع في العاصمة بغداد ثم انتقل إلى الولايات المتحدة عام 1970، ووالدتها أمريكية تدعى “دينا بيرك” ولديها شقيقان.

حصلت على تعليمها الدراسي في العلاقات الدولية من جامعة Yale الشهيرة، كما درست الدراما والأدب الإنجليزي والفيزياء، وتجيد العزف على البيانوا وتلعب التنس وتتحدث بأكثر من لغة.

وعملت عليا شوكت في أكثر من عمل فني شهير، أبرزها مسلسل Arrested Development، كما عملت بعض الوقت كعارضة أزياء لدار Calvin Klein.

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