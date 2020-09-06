بعد مهرجان البندقية.. “الرجل الذي باع ظهره” يسافر إلى الجونة

متابعة بتجـــــــــــــرد: بعد عرضه بمهرجان البندقية السينمائي المقام حالياً في إيطاليا، يسافر فيلم «الرجل الذي باع ظهره» للمخرجة التونسية كوثر بن هنية إلى مصر الشهر المقبل للمشاركة في الدورة الجديدة من مهرجان الجونة السينمائي.

الفيلم مدته 104 دقائق ومن بطولة يحيى مهايني وديا ليان وتشارك فيه الإيطالية مونيكا بيلوتشي في أول ظهور لها بالسينما العربية، وهو إنتاج تونسي فرنسي ألماني بلجيكي سويدي مشترك.

يتناول الفيلم قصة مهاجر سوري غادر بلده هرباً من الحرب إلى لبنان على أمل السفر منه إلى أوروبا، حيث تعيش حب حياته وفي سبيل ذلك يقبل أن يرسم له أحد أشهر الفنانين المعاصرين وشماً على ظهره ليتحول جسده إلى تحفة فنية، لكنه يدرك بعد ذلك أنه فقد حريته من جديد بسبب القرار الذي اتخذه.

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وسينافس الفيلم ضمن مسابقة الأفلام الروائية الطويلة في الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي التي تقام في الفترة من 23 إلى 31 أكتوبر المقبل بالمنتجع السياحي المطل على البحر الأحمر.

وقبل عامين، بينما كان الفيلم في مرحلة التطوير حصل على منحة قدرها 10 آلاف دولار من منصة الجونة السينمائية التي تدعم الأفلام العربية الجديدة في مرحلتي التطوير وما بعد الإنتاج.

وقال انتشال التميمي مدير مهرجان الجونة في بيان إن الفيلم عُرض لأول مرة عالمياً في قسم آفاق بالدورة الـ77 لمهرجان البندقية، بينما سيكون عرضه الأول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الجونة.