لانغ لانغ: “موسيقى باخ” خير علاج في زمن الأوبئة

متابعة بتجــــــــــــرد: يرى عازف البيانو الصيني لانغ لانغ أن الموسيقى هي خير علاج في أوقات الشدّة، لا سيما أعمال باخ الذي ألّف قبل أكثر من 250 عاماً معزوفات يلاحظ الموسيقي الصيني أنها تتماهى على أمثل وجه مع زمن الأزمة الوبائية.

وقد اشتهر لانغ الذي أدّى العروض في أنحاء العالم أجمع والمولود عام 1982 في شينيانغ (شمال شرق الصين) بتأديته موسيقى كبار المؤلفين الرومانسيين، وهو كان شديد الانشغال في الأشهر الأخيرة بشغفه هذا، وأقرّ العازف بأن إتقان موسيقى باخ هو ما يسعى إليه على الدوام.

وقال، بمناسبة صدور نسخته من «غولدبرغ فارييشنز» لباخ، إن الموسيقى هي خير علاج في أوقات الشدّة هذه، مضيفاً: «إذا ما قارنا باخ بغيره من كبار الموسيقيين، سيتبيّن لنا أن موسيقاه تختزن طاقة علاجية أكبر».

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وكان لانغ قد بدأ عزف هذه المقطوعات التي تعدّ الأصعب بين أعمال باخ نظراً لتنوّع أساليبها الواسع في العاشرة من العمر، وهو حفظها عن ظهر قلب بعد 7 سنوات، وذكر: «كنت أنتظر لأعرف هذه المعزوفات حقّ معرفة».

ولم يُخفِ لانغ لانغ، الذي كان يحيي 90 حفلاً على الأقلّ، قبل انتشار الوباء، شوقه للعزف أمام الجمهور مجدداً، قائلاً: «اشتقت كثيراً إلى اعتلاء المسرح»، معرباً عن أمله في أن يساعد خرق طبّي على تخطّي هذا الوضع الصعب.

غير أن لانغ لانغ لم يكن غائباً بالكامل عن محبّيه، فهو رافق سيلين ديون وليدي غاغا وأندريا بوتشيلي وجون ليجند عزفاً على البيانو في أبريل الماضي، خلال حفل عبر الإنترنت أقيم لتكريم العاملين في القطاع الصحي.