ميغان ذا ستاليون: أنا مثل الماء هادئة ومريحة

متابعة بتجـــــــــــــرد: شبهت المطربة الأمريكية ميغان ذا ستاليون نفسها بأنها مثل الماء «مريحة وهادئة»، منوهة بأنها تبحث عن السعادة لنفسها والمحيطين بها.

وقالت إن بينها وبين الماء عشقاً غريباً، لذلك تفضل قضاء معظم وقتها مغمورة في الماء، وصورت غلاف ألبومها الأخير وهي ترنو للمحيط.

وأعربت ميغان عن سعادتها لأن أغنيتها الدويتو WAP مع كاردي بي، أصبحت أول أغنية دويتو تتصدر قائمة أفضل الأغاني العالمية.

وتشارك المطربة الأمريكية في مهرجان غنائي يراعي قواعد التباعد الاجتماعي، يشارك فيه النجوم ليل بيبي، سمهانت، بريت يونج.

في سياق متصل، أشارت ميغان إلى أنها تعبت من الإشاعات التي تلاحقها، من قبل نجاح أغنيتها مع كاردي بي التي انتشلتها من اليأس والاكتئاب.

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وكانت المطربة السمراء قد أصيبت بطلق ناري في حادث غامض الشهر الماضي قبيل إطلاق أغنيتها مع كاردي بي، ولكنها كشفت أخيراً أن الرصاصة جاءت من صديقها توري.

من جهة أخرى، هنأت ميغان الديفا بيونسي على موقعها في إنستغرام بمناسبة عيد ميلادها الـ39، وذكرت أنها كانت تمثل لها دائماً مصدر إلهام.

وكتبت «لن أنسى أبداً اليوم الذي قابلتك فيه، كنت عصبية، ولم أعرف ماذا أقول لك، وعندما بدأ بيننا الحديث، تدفق الكلام بيننا بطلاقة».

وأضافت ميغان «أشكرك على كل كلمات التشجيع التي وجهتِها لي، أشكرك على أنك رفعت روحي المعنوية، ولأنك مصدر الإلهام في حياتي. أحبك».