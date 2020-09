أوكرانية تحول فنانات هوليوود إلى أميرات ديزني

متابعة بتجــــــــــــرد: وتفاعل أكثر من 80 ألف متابع مع رسومات إيلينا ومشروعها الفني المبتكر، وتوالت الاقتراحات والأفكار والترشيحات للممثلات اللاتي يشبهن الأميرات الأسطورية والشخصيات الخيالية، ما شجعها على مواصلة رسوماتها.

وحولت إيلينا بإبداع ملامح الرقيقة أماندا سيفريد إلى الأميرة رابونزيل، والممثلة إيل فاننج إلى أورورا، والأمريكية من أصل آسيوي الممثلة لوسي ليو إلى البطلة الصينية مولان، والنجمة أريانا غراندي التي أصبحت ميجارا.

وبالنسبة للشقراء تايلور سويفت فقد رأت الفنانة الأوكرانية أنها تماثل في الملامح شخصية تنكر بيل في فيلم بيتر بان، والمطربة سيلينا جوميز التي أصبحت موانا، وإيما واتسون التي تخيلتها الأميرة أنا في فيلم Frozen الشهير.

كابللا كابيللو وياسمين

المطربة ومؤلفة الأغاني الأمريكية من أصل كوبي كاميلا كابيللو (23 سنة) تحولت إلى الأميرة جاسمين بطلة فيلم علاء الدين الذي عرض في عام 1992.

وأصدرت المطربة الشابة ألبومين غنائيين هما كاميلا 2018 ورومانسية 2019، ومن أشهر أغانيها Bad Things أو أشياء سيئة وهي دويتو مع المطرب ماشين جان كيللي، وهافانا، و «Consequences» أو عواقب.

ميلي بوب براون وبيل

كما جسدت المطربة البريطانية ميلي بوب براون 16 سنة، شخصية بيل في فيلم Beauty and the Beast أو الجميلة والوحش الذي عرض في عام 1991، ويلعب على ثيمة «الإيثار» عندما تفتدي الفتاة الجميلة والدها المخترع وتقبل أن تكون أسيرة لدى الوحش الذي تكتشف أنه، في الأصل، أمير وسيم تعرض للعنة بسبب غروره، والمنقذ الوحيد له أن يجد من يحبه رغم دمامته.

ريانا وتيانا

وعلى أيدي إيلينا تحولت المطربة ريانا إلى تيانا أميرة فيلم والت ديزني الشهير الذي أصدرته في عام 2009 The Princess and the Frog أو الأميرة والضفدع.

ريانا ذات الأصول الباربادوسية، ليست مطربة فقط، فهي ممثلة وسيدة أعمال ومؤلفة أغانٍ، بدأت رحلتها مع الشهرة عندما انتقلت إلى الولايات المتحدة الأمريكية في عام 2005، وحققت نجاحاً كبيراً منذ الأغنية الأولى لها التي طرحتها بعنوان Music of the Sun أو موسيقى الشمس.

ليلي كولينز وسنو وايت

تخيلت ريشة الفنانة الأوكرانية أن الممثلة والعارضة والمؤلفة الأمريكية البريطانية ليلي كولينز (31 سنة) هي الجميلة سنو وايت في رائعة ديزني «سنو وايت والأقزام السبعة» التي أصدرتها في عام 1937، وهي من كلاسيكيات أفلام الأنيميشن، ونالت شهرة كبيرة عالمياً.

أما كولينز فهي ممثلة موهوبة من أشهر أدوارها Mirror Mirror أو المرايا المرايا، و Rules Don’t Apply أو القواعد لا تطبق.

هالي بيلي وارييل

تحولت النجمة الأمريكية الصاعدة هالي بيلي (20 سنة) إلى الأميرة أرييل في قصة The Little Mermaid أو حورية البحر الصغيرة التي تضحي بصوتها من أجل أن تتحول إلى فتاة وتظل إلى جانب حبيبها، ولكنه يتزوج فتاة أخرى.

ومن أشهر أدوار بيلي فيلم A Wrinkle in Time أو تجعد في الوقت المناسب، أو العطلة الأخيرة.

رايتشل مكآدامز وسندريللا

وبقدرة قادر تحولت الممثلة الكندية الشقراء رايتشل مكآدامز إلى الشخصية المحببة للملايين سندريللا، بملامحها الجميلة البريئة.

وكانت ديزني قد أنتجت الفيلم في عام 1950، وهو مبني على قصة أسطورية لتشارلز بيرولت، ويعد الفيلم الـ12 في سلسلة إنتاجات ديزني وهو من إخراج كلايد جيرونيمي.

أما رايتشل ماكآدامز (41 سنة) فلعبت أدواراً مميزة في أفلام عديدة مثل دفتر الملاحظات، شارلوك هولمز، كما ترشحت لجائزة الأوسكار عام 2015 عن دورها في فيلم بقعة ضوء.