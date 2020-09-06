نانسي عجرم تتألق بأحدث صورها في الطبيعة

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متابعة بتجــــــــــــرد: خطفت النجمة اللبنانية نانسي عجرم الأنظار بمجموعة من صور عفوية وهي في الطبيعة بين الأشجار، فبدت مشرقة وجميلة ومتألقة كالعادة.
اختارت نانسي عجرم فستانًا بسيطًا من اللون الأسود وحذاء صيفي من نفس اللون. وأرفق الصور بـ”إيموزيز” الأشجار.
من جهة أخرى، تصدّرت نانسي عجرم قائمة أكثر الفنانات تأثيرًا ونجاحًا في الشرق الأوسط، واحتلّت المرتبة الأولى بحسب مجلة Forbes – فوربس العالمية.
كما حققت نانسي المرتبة الأولى على مستوى الوطن العربي من حيث عدد مرّات الاستماع والمشاهدة لأغانيها على تطبيق الموسيقى العالمي “سبوتيفاي”، محققةً أكثر من 100 مليون استماع في مجموع عدد الإستماعات على أغنياتها.
جدير بالذكر أن آخر أعمال نانسي عجرم الفنية كانت أغنية “قلبي يا قلبي” التي حققت أكثر من 25 مليون مشاهدة على “يوتيوب” حتى الآن وحفلها الأونلاين الأوّل “أمل بلا حدود” الذي حصد أكثر من 5 ملايين مشاهدة.
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