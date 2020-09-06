حسن شاكوش وعمر كمال يتحديان النقابة ويردّدان ”خمور وحشيش“

متابعة بتجـــــــــــرد: أقام الفنانان المصريان عمر كمال وحسن شاكوش حفلة في تونس، وقدّما الأغنية الشهيرة “بنت الجيران” من دون تعديل، حيث رددا عبارة “خمور وحشيش” التي أثارت أزمة سابقاً في مصر أجبرتهما على إصدار نسخة معدلة في شباط الماضي لا تحتوي على تلك العبارة.

وأقام كمال وشاكوش الحفلة، على الرغم من قرار نقابة الموسيقيين التونسيين بالاتفاق مع نظيرتها المصرية بمنع حفلات فناني المهرجانات من الغناء في تونس.

وكانت نقابة المهن الموسيقية في مصر أصدرت قراراً منذ أشهر عدة بمنع 25 من فناني المهرجانات من الغناء وإقامة الحفلات في مصر.