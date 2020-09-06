لويس هاميلتون يحطم الرقم القياسي في التجارب التأهيلية لجائزة إيطاليا الكبرى

متابعة بتجــــــــــــرد: انتزع لويس هاميلتون بطل العالم ست مرات مركز أول المنطلقين لسباق جائزة إيطاليا الكبرى بعدما حقق أسرع لفة في تاريخ بطولة العالم لسباقات الفورمولا 1 للسيارات أمس السبت. وكسر سائق مرسيدس الزمن القياسي لحلبة مونزا محققا دقيقة واحدة و18.887 ثانية وقاد زميله فالتيري بوتاس للسيطرة على الصف الأول. وهذه هي المرة 94 التي ينال فيها هاميلتون مركز أول المنطلقين.وتأهل كارلوس ساينز سائق مكلارين في المركز الثالث وبجانبه سيرجيو بيريز سائق ريسنج بوينت. وسينطلق شارل لوكلير وسيباستيان فيتل من المركزين 13 و17 على الترتيب في السباق المقام في بلد فريقهما فيراري.

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