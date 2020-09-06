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ماذا قالت نجمات الفن عن الراحلة رجاء الجداوى فى يوم ميلادها؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحل، اليوم الأحد، ذكرى ميلاد الفنانة القديرة الراحلة رجاء الجداوى، والتى حققت نجاحًا كبيرًا من خلال مشوارها الفنى فى العديد من الأعمال سواء السينما أو الدراما وكذلك المسرح، كما تميزت بأناقتها وذوقها الرفيع فى اختيار قطع الملابس التى تتناسب مع عمرها، وإحياءً لذكرى ميلادها، تحدث عدد كبير من الفنانين لـ"الخليج 365" عن ملكة الشياكة والأناقة فى الفن المصرى.

 

سميرة سعيد

قالت النجمة سميرة سعيد عن الفنانة الكبيرة رجاء الجداوى إنها كانت عفيفة اللسان وكاتمة أسرار، وكانت شيك فى كل شىء من الداخل والخارج وهو أمر نادر، فهى تربت على آداب وطباع وخصال أصبحت قليلة حاليا.

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فيفى عبده

قالت الفنانة فيفى عبده إنها كانت دائمة التواصل معها والاطمئنان على صحتها فى الفترة الأخيرة، والتحدث مع ابنتها كل يوم وحاليا هى فى مكان أفضل من التى كانت تتواجد فيه وربنا يرحمها ويصبر ابنتها.

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إلهام شاهين

قالت الفنانة إلهام شاهين إن الراحلة رجاء الجداوى كانت بمثابة شقيقتى الكبرى وتربطنى بها علاقة صداقة وطيدة من فترة كبيرة، وأضافت أنها كانت تتمنى أن تتواجد معها فى محنتها لكن قدر الله وما شاء فعل.. الحمد لله ربنا يرحمها.

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سمية الخشاب

قالت النجمة سمية الخشاب إن الفنانة رجاء الجداوى عملت معها فى أعمال كثيرة، لكن دورها فى مسلسل "عائلة الحاج متولى"، كان من أبرز الأعمال التى جمعتهما لأنها كانت والدتها بالعمل.

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وأشارت سمية إلى أن رجاء كانت راقية فى تعاملها داخل اللوكيشن وشيك فى كلامها وملابسها وتصرفاتها ودائما ما كانت تنصحها وتقول لها كفاية كسل وابحثى عن ورق جيد وشاهدى أفلام كثيرة وغزى نفسك بالأفكار.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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