بالصور – هكذا إحتفلت غادة عبدالرازق بميلاد ابنتها.. وهذا سنها الحقيقي

متابعة بتجــــــــــــرد: إحتفلت الفنانة غادة عبدالرازق، بيوم ميلاد ابنتها الوحيدة روتانا، من خلال نشر مجموعة من الصور لها عبر حسابها على “إنستغرام”.

وجرت العائة ان تحتفل النجمة المصرية بميلاد ابنتها في احتفال عائلي مميز بحضور حفيداتها، ولكن يبدو ان الإجراءات الاحترازية بسبب فيروس كورونا منعتها من ذلك هذا العام واكتفت بنشر صورها.

واختارت غادة للاحتفال بملاد ابنتها ال31 مجموعة متنوعة من الصور ومن مراحل عمرية مختلفة وعلقت عليها: “عيد ميلاد سعيد لابنتي الجميلة وكل حياتي”.

وكانت عبدالرازق قد شاركت في رمضان الماضي بمسلسل “سلطانة المعز” وشاركها البطولة النجوم محمود عبدالمغني، ومحمد لطفي، وحسن حسني، ومحمود البزاوي، ووليد فواز وآخرين.