كريم فهمي يزف الخبر السار.. علي بابا يعود

متابعة بتجـــــــــــرد: فاجأ الفنان كريم فهمي جمهوره بمفطع فيديو جديد عبارة عن إعلان خاص بفيلمه “علي بابا” قبل عرضه في دور السينما، معلناً عن عرضه للمرة الاولى على شاشات التلفزيون.
وظهر كريم وبطلة الفيلم الفنانة ايتن عامر في المقطع بشخصيات كوميدية خفيفة ومضحكة، واثار الحوار ضجة كبيرة بين المشاهدين، لا سيما من لم يتمكن من مشاهدته في السينما، وعبروا عن تشوقهم لمشاهدتهة
وعلق النجم المصري على المقطع الترويجي قائلا: “اعلان فيلم علي بابا من سنتين قبل عرضه في السنيما، الفيلم هيتعرض اول عرض ان شاء الله علي التلفزيون ، اتمنى يعجبكوا”.
بدورها، نشرت ايتن الاعلان عبر صفحتها على انستغرام ايضاً وعلقت عليه قائلة: “اعلان فيلم علي بابا اللي كان عرضة السينمائي الاول من سنتين والنهاردة اخيرا هتتفرجوا على الفيلم الوحيد اللي لم يتم تسريب اي نسخة منه طول السنتين اللي فاتوا”.
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