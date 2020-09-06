شكرا لقرائتكم خبر عن المسلسل الإذاعى "بينى وبينك" يجمع بين خالد سرحان ونشوى مصطفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك الفنان خالد سرحان في بطولة مسلسل إذاعى يحمل إسم "بينى وبينك" مع كل من الفنانة نشوى مصطفى وسلوى عثمان وناهد رشدى ومحمد عبد الجواد ومنير مكرم ونجاح حسن واحمد طومان ، ومجموعة من الشباب الفائزين فى مسابقة ابداع الجامعات.

ويناقش المسلسل العديد من القضايا التى تهم الشباب خاصة مايتصل بالانتماء وعودة الأخلاق ونشر ثقافة العمل، من خلال نص اجتماعى كوميدى تكتبة الكاتبة الصحفية أمانى ضرغام ويخرجه صفى الدين حسن، والمسلسل يذاع يوميا على موجة البرنامج العام فى الساعة الرابعة والربع عصرا .

وكانت آخر أعمال الفنان خالد سرحان في الدراما مشاركته في مسلسل "خيانة عهد" من بطولة الفنانة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادى مهنى وخالد أنور، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل وسيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد ومحمد أبو السعد و المسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتم تغييراسم العمل من "دهب عيرة إلى "خيانة عهد" فى اللحظات الأخيرة وتم طرحه في مويسم رمضان الماضى وحقق نجاح كبير .