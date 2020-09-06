شكرا لقرائتكم خبر عن سلوى عثمان حماة أحمد آدم فى فيلم "صابر وراضى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اكدت الفنانة سلوى عثمان أنها تجسد ضمن أحداث فيلم "صابر وراضى" حماة بطل العمل الفنان احمد آدم معربة عن سعادتها بالعمل معه خاصة أنه يختار أدواره بعناية على حد وصفها، وتضم أحداث العمل أغنية شعبية تم الانتهاء من تصويرها الأسبوع الماضى، تحمل اسم "حملونى" غناء عبد الباسط حمودة، وأحمد شيبة، ومحمود الليثى، والأغنية من كلمات ملاك عادل، وألحان محمود الليثى، وتوزيع باسم منير.

فيلم "صابر وراضى" تأليف محمد نبوى وعلاء حسن، وإخراج أكرم فريد، وبطولة أحمد آدم ورزان مغربى ومحسن محيى الدين وسلوى عثمان ويوسف حسام ويسرا مسعودى ومحمد مهران، وتدور أحداثه فى إطار كوميدى كعادة أحمد آدم فى أعماله، إلا أنه يبتعد فى هذا العمل عن شخصية القرموطى التى قدمها فى آخر فيلمين.

من ناحية أخرى تشارك سلوى عثمان في مسلسل "لؤلؤ" تأليف محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجى، حيث انطلق تصوير المسلسل الأسابيع الماضية ، وتخوض به الفنانة مى عمر أولى بطولاتها المطلقة فى عالم الدراما التليفزيونية .

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وشاركت الفنانة سلوى عثمان في موسم رمضان الماضى بمسلسل "البرنس" وحققت نجاحا من خلال الشخصية التي قدمتها، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، احمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.