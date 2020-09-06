للمرة الثانية.. رامز أمير يتعاون مع يحيى الفخراني في رمضان المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-هاني صابر :

أعلن الفنان رامز أمير، عن تعاونه للمرة الثانية مع الفنان القدير يحيى الفخراني بمسلسل درامي يعرض في شهر رمضان المقبل.

ونشر رامز، صورة له مع الفخراني عبر حسابه على إنستجرام، وعلق : "كان ليا الشرف إني أول وقفة ليا قدام كاميرا تبقى مع العبقري الدكتور يحيى الفخراني.. وإحساسي دلوقتي ميتوصفش إني هتشرف بالوقوف قدامه تاني بعد السنين دي كلها".

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وأضاف : "استنوا مفاجأة في رمضان الجاي مع أبويا الروحي العبقري الدكتور يحيى الفخراني.. آه مش عايزين سف جامد على شكلي وأنا صغير".

يذكر أن، التعاون الأول الذي جمع رامز أمير مع الفنان القدير يحيى الفخراني، كان مسلسل" شرف فتح الباب " وقدم خلاله شخصية عبد الرحمن، وعرض العمل على الشاشة عام ٢٠٠٨.