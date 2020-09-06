محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-ياسمين الشرقاوي: شاركت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، جمهورها ومتابعيها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، صورة لها رفقة الفنان السوري فراس سعيد من كواليس مسلسل "أسود فاتح"، واصفة إياه بـ"الرجل المثير". وعلقت "هيفا"، على الصورة قائلة: "هذا الرجل الوسيم سوري - أرجنتيني، ممثل موهوب ومصمم وله صوت رائع، أنا سعيدة بالعمل معك". مسلسل "أسود فاتح" بطولة نخبة من الفنانين من بينهم هيفاء وهبي، أحمد فهمي، عمر السعيد، رانيا منصور، فراس سعيد، شريف سلامة، صبري فواز، تأليف أمين جمال، ومن إخراج كريم العدل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صورة.. هيفاء وهبي تصف فراس سعيد بـ Sexy Man لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.